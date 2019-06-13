الان تتابع تعيين الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان رئيسًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب المستشار بالديوان الملكي الدكتور أحمد بن محمد العيسى، اعتماد مجلس إدارة الهيئة تعيين الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، رئيسًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب. ورفع الدكتور أحمد العيسى، خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم المستمر لقطاع التعليم عمومًا وهيئة تقويم التعليم والتدريب ومشاريعها التطويرية في تقويم التعليم وتحسين جودته على وجه الخصوص. وأوضح “العيسى”، أن قرار المجلس يأتي في ضوء موافقة المقام السامي الكريم على ترشيح الدكتور حسام زمان لرئاسة الهيئة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان رئيسًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.