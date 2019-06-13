السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
لفتت أنشطة قطر في الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري في بورصة إسطنبول الأنظار.
وقد انخفضت حصة القطريين في هذه المدة بنسبة 31 بالمئة. وبلغ مقدار أموالهم المسحوبة من تركيا 4.6 مليار ليرة تركية. ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي، فإن المستثمرين الأجانب مستمرين في الخروج.
وبناء على بيانات وكالة السجل المركزي، فقد لفتت أنشطة قطر في الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري في بورصة إسطنبول الأنظار.
وقد انخفضت حصة القطريين في هذه المدة بنسبة 31 بالمئة. وبلغ مقدار أموالهم المسحوبة من تركيا 4.6 مليار ليرة تركية.
ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي، فإن المستثمرين الأجانب مستمرين في الخروج.
كانت تبلغ قيمة المحفظة الاستثمارية القطرية في شهر ديسمبر 14 مليار و745 مليون ليرة، ولكن تراجعت في شهر مايو إلى 10 مليار و181 مليون ليرة، لتنخفض حصتهم بنسبة 31 بالمئة.
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تسحب أموالها من البورصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.