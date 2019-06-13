، تعيين حسام زمان رئيسًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب ،

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أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب المستشار بالديوان الملكي الدكتور أحمد بن محمد العيسى اعتماد مجلس إدارة الهيئة تعيين الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان رئيسًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب.
ورفع "العيسى" خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم المستمر لقطاع التعليم عمومًا وهيئة تقويم التعليم والتدريب ومشاريعها التطويرية في تقويم التعليم وتحسين جودته على وجه الخصوص.
وقال: قرار المجلس يأتي في ضوء موافقة المقام السامي الكريم على ترشيح الدكتور حسام زمان لرئاسة الهيئة.
وقدم، باسمه وباسم مجلس إدارة الهيئة ومنسوبيها، خالص الشكر للأمير د. فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود على جهوده في المرحلة السابقة رئيسًا للمركز الوطني للقياس ثم رئيسًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب.
وأضاف "العيسى": كانت لجهود الأمير الدكتور فيصل المشاري الأثر الكبير في تأسيس المركز الوطني للقياس والتقويم منذ أن كان تحت مظلة وزارة التعليم العالي سابقًا، وبعد انضمامه لهيئة تقويم التعليم والتدريب، كما كان له دور كبير في تطوير العمل بالهيئة، مما انعكس بصورة إيجابية على دورها الوطني ومكانتها الإقليمية.
تعيين حسام زمان رئيسًا لهيئة تقويم التعليم والتدريبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-13
أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب المستشار بالديوان الملكي الدكتور أحمد بن محمد العيسى اعتماد مجلس إدارة الهيئة تعيين الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان رئيسًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب.
ورفع "العيسى" خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم المستمر لقطاع التعليم عمومًا وهيئة تقويم التعليم والتدريب ومشاريعها التطويرية في تقويم التعليم وتحسين جودته على وجه الخصوص.
وقال: قرار المجلس يأتي في ضوء موافقة المقام السامي الكريم على ترشيح الدكتور حسام زمان لرئاسة الهيئة.
وقدم، باسمه وباسم مجلس إدارة الهيئة ومنسوبيها، خالص الشكر للأمير د. فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود على جهوده في المرحلة السابقة رئيسًا للمركز الوطني للقياس ثم رئيسًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب.
وأضاف "العيسى": كانت لجهود الأمير الدكتور فيصل المشاري الأثر الكبير في تأسيس المركز الوطني للقياس والتقويم منذ أن كان تحت مظلة وزارة التعليم العالي سابقًا، وبعد انضمامه لهيئة تقويم التعليم والتدريب، كما كان له دور كبير في تطوير العمل بالهيئة، مما انعكس بصورة إيجابية على دورها الوطني ومكانتها الإقليمية.
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
03:28 PM
"العيسى" يثمّن دور فيصل المشاري بالمرحلة السابقة
أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب المستشار بالديوان الملكي الدكتور أحمد بن محمد العيسى اعتماد مجلس إدارة الهيئة تعيين الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان رئيسًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب.
ورفع "العيسى" خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم المستمر لقطاع التعليم عمومًا وهيئة تقويم التعليم والتدريب ومشاريعها التطويرية في تقويم التعليم وتحسين جودته على وجه الخصوص.
وقال: قرار المجلس يأتي في ضوء موافقة المقام السامي الكريم على ترشيح الدكتور حسام زمان لرئاسة الهيئة.
وقدم، باسمه وباسم مجلس إدارة الهيئة ومنسوبيها، خالص الشكر للأمير د. فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود على جهوده في المرحلة السابقة رئيسًا للمركز الوطني للقياس ثم رئيسًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب.
وأضاف "العيسى": كانت لجهود الأمير الدكتور فيصل المشاري الأثر الكبير في تأسيس المركز الوطني للقياس والتقويم منذ أن كان تحت مظلة وزارة التعليم العالي سابقًا، وبعد انضمامه لهيئة تقويم التعليم والتدريب، كما كان له دور كبير في تطوير العمل بالهيئة، مما انعكس بصورة إيجابية على دورها الوطني ومكانتها الإقليمية.
، تعيين حسام زمان رئيسًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب ،
المصدر : الخليج 365
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