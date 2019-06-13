، بريطانيا تعرب عن قلقها إزاء استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان ،

محمد بن مسعود - الدمام - المتحدثة باسم رئيسة الوزراء: نحاول معرفة حقيقة ما حدث في أسرع وقت

أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها العميق إزاء التفجيرات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان اليوم.

وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية في بيان بهذا الصدد: "نحاول معرفة حقيقة ما حدث في خليج عمان في أسرع وقت ممكن".

كما أعلنت المنظمة البحرية البريطانية للعمليات التجارية أنها شرعت في التحقيق عن ملابسات الحادثتين بعد تسلم نداءات استغاثة من الناقلتين.