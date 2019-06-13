إصابة ناقلتي نفط بأضرار نتيجة انفجارين بخليج عمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مجموعة السلامة البحرية البريطانية، الخميس، أن حادث السفن في خليج عمان وقع على بعد 45 كم من ساحل إيران.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الإحداثيات التي قدمتها المجموعة البريطانية للحادث تشير إلى أنه على بعد حوالي 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني.
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