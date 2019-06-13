2019-06-13

إنهاء معاناة سيدة مع العقم لمدة 16 عامًا في بريدة

متابعات الخليج 365 - بريدة

أنهى الفريق الطبي بمركز الأمير فيصل بن مشعل لعلاج العقم بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، معاناة سيدة سعودية تبلغ من العمر 38 سنة من العقم.

وزارت السيدة المركز عبر عدة جلسات طبية مع الطاقم الطبي المتخصص في المركز، حيث كانت تعاني من العقم لمدة 16 عامًا، ليتم تقديم التحاليل الطبية لها وتشخيص الحالة وعمل العلاج الطبي لها والذي تكلل بالنجاح، لتحمل السيدة وتنجب طفلًا.

Advertisements

وأكد مدير المركز الدكتور أنس سعدية أنهم قاموا بعمل عملية أطفال أنابيب عن طريق الحقن المجهري بواسطة الفريق الطبي، حيث يتم حاليًا متابعة حالة السيدة والتي تتمتع بالصحة والعافية، وتراجع دوريًا في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة.

كما قدم الدكتور سعدية شكره للطاقم الطبي بالمركز الذي بذل جهودًا كبيرة في إنجاح العملية وإسعاد السيدة وإشعارها بالأمومة لأول مرة والذي جاء بجهود كبيرة منهم.