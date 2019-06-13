تضارب حول جنسية الناقلات وهذه الرواية الأقرب للحقيقة

2019-06-13

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

سادت حالة من التضارب بشأن تحديد جنسية ناقلات النفط التي تم استهدافها بواسطة طوربيد قبالة السواحل الإيرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بخليج عمان.

وخلال الساعات الأولى بعد الحادث الإرهابي، والتي تشير التقديرات إلى ضلوع إيران بشكل رئيسي فيه، لم ترد أي معلومات دقيقة عن جنسية الناقلتين، إلا أن وكالة الأنباء البريطانية رويترز أشارت -حسب مصادر مطلعة- إلى أنهما كانتا ترفعان علمي بنما وجزر المارشال.

وبعد مرور ساعة تقريبًا من انتشار الخبر، أكدت رويترز أن إحدى الناقلتين تتبع شركة “فرونت لاين” النرويجية، مستندةً إلى تصريحات من جانب مسؤول رفيع المستوى للشركة.

وأشارت الشركة النرويجية للشحن، اليوم الخميس، إلى أن إحدى ناقلاتها “فرونت ألتاير” اشتعلت فيها النيران بعد حادث وقع في خليج عمان، وفقًا لوكالة رويترز.

ونقلت الوكالة الدولية عن صحيفة VG النرويجية، قول متحدث باسم الشركة، أكد أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 23 تم نقلهم إلى سفينة قريبة.

وخلال دقائق من ذلك الإعلان، أكدت شركة درياد جلوبال، وهي شركة استخبارات بحرية، أن فرونت ألتاير “اشتعلت فيها النيران”.

ونقلت رويترز أيضًا عن مسؤول بارز في شركة تكرير النفط الحكومية التايوانية CPC Corp قوله إن فرونت ألتاير، وهي ناقلة استأجرتها شركة البترول المركزية لنقل الوقود من الشرق الأوسط، أصيبت على ما يبدو بطوربيد.

وتم تحميل فرونت ألتاير في منطقة الخليج، وكانت في طريقها إلى الشرق الأقصى.

وبشكل منفصل، قال متحدث باسم شركة BSM Ship Management لرويترز إن إحدى السفن التي تديرها، كوكوكا شجوروس، أصيبت بأضرار في “حادث أمني” بخليج عمان، وقال إن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 21 فروا من السفينة وتم إنقاذهم بسرعة، مضيفًا أن الحادث ألحق الضرر في جسم السفينة.