- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم استهداف ناقلات النفط في خليج عمان يخيم على أسواق الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
استهداف ناقلات النفط في خليج عمان يخيم على أسواق الخليج
متابعات الخليج 365 - متابعة
منيت غالبية أسواق الأسهم الخليجية بتراجعات متفاوتة في تعاملات، اليوم الخميس، متأثرة بالأحداث الجيوسياسية وتعرُّض ناقلتين قبالة سواحل خليج عمان لاعتداء.
وخسر مؤشر سوق الأسهم السعودية 1.46%، إلى مستوى 8956 نقطة، وذلك بعد نحو 5 جلسات من الارتفاع مع تدفق سيولة أجنبية.
وتعرضت ناقلتان في خليج عمان صباح اليوم لاعتداء، فيما نقلت رويترز عن مصادرها أن طوربيداً أصاب ناقلة مملوكة لشركة “فرونت لاين” النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.
وانخفض مؤشر سوق دبي بنحو 1%، إلى 2637 نقطة، وسوق أبوظبي بنسبة 0.77%، حيث هبط المؤشر إلى 4952 نقطة، بحسب العربية.
وهبط مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.72%، إلى 6408 نقاط.
أسعار النفط أيضا تأثرت بقوة بسبب حادث الناقلتين، حيث ارتفع خام برنت 3.25%، إلى 61.70 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر استهداف ناقلات النفط في خليج عمان يخيم على أسواق الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.