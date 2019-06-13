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استهداف ناقلات النفط في خليج عمان يخيم على أسواق الخليج

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2019-06-13

استهداف ناقلات النفط في خليج عمان يخيم على أسواق الخليج

متابعات الخليج 365 - متابعة

منيت غالبية أسواق الأسهم الخليجية بتراجعات متفاوتة في تعاملات، اليوم الخميس، متأثرة بالأحداث الجيوسياسية وتعرُّض ناقلتين قبالة سواحل خليج عمان لاعتداء.

وخسر مؤشر سوق الأسهم 1.46%، إلى مستوى 8956 نقطة، وذلك بعد نحو 5 جلسات من الارتفاع مع تدفق سيولة أجنبية.

وتعرضت ناقلتان في خليج عمان صباح اليوم لاعتداء، فيما نقلت رويترز عن مصادرها أن طوربيداً أصاب ناقلة مملوكة لشركة “فرونت لاين” النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.

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وانخفض مؤشر سوق دبي بنحو 1%، إلى 2637 نقطة، وسوق أبوظبي بنسبة 0.77%، حيث هبط المؤشر إلى 4952 نقطة، بحسب العربية.

وهبط مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.72%، إلى 6408 نقاط.

أسعار النفط أيضا تأثرت بقوة بسبب حادث الناقلتين، حيث ارتفع خام برنت 3.25%، إلى 61.70 دولار.

 





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