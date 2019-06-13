أنباء عن غرق إحدى ناقلتي النفط وانتشال 44 بحاراً بعد هجوم خليج عمان

2019-06-13

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت مصادر إعلامية اليوم الخميس إن الناقلة فرنت ألتير غرقت بعدما تعرضت لأضرار إثر تعرضها لهجوم في خليج عمان.

وذكرت تقارير في وقت سابق أن الناقلة كانت تحمل 75 ألف طن من مادة النفتا، وهي إحدى المحروقات السائلة القابلة للاشتعال.

وذكرت التقارير الواردة من موقع الاستهداف أنه تم انتشال 44 بحاراً من ناقلتي النفط المعطوبتين في خليج عمان.

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وفي وقت سابق قال مسؤول كبير في شركة سي.بي.سي الحكومية التايوانية لتكرير النفط إن ناقلة تستأجرها الشركة لجلب وقود من الشرق الأوسط تعرضت لهجوم في وقت سابق اليوم الخميس.

وأكد وو آي-فانج، رئيس قسم البتروكيماويات في الشركة، بحسب وكالة رويترز، أن الناقلة فرنت ألتير كانت تحمل 75 ألف طن من النفط عندما ”أصابها طوربيد فيما يبدو“ عند الظهر تقريبًا بتوقيت تايوان (0400 بتوقيت جرينتش).

ووفقاً لبيانات الشحن على ريفينيتيف أيكون شوهدت فرنت ألتير للمرة الأخيرة في خليج عمان قبالة ساحل إيران بعد تحميل حمولتها من الرويس في الإمارات.

وقالت البحرية الأميركية، اليوم الخميس، إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عُمان، وإنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان. وذكر الأسطول الخامس أنه أرسل قوات بحرية إلى المنطقة لمساعدة السفينتين، مضيفاً: “تلقينا رسالتي استغاثة منفصلتين من ناقلتين في خليج عمان”.