شكرا لقرائتكم خبر عن «آل الشيخ» يتفقد إدارات تعليم «نجران» و«جازان» و«أبها» و«تبوك».. قريبًا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه ( الوجه ) كشفت وزارة التعليم عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماع «تويتر» عن زيارة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لكل من نجران و جازان و أبها وتبوك خلال الأسابيع المقبلة؛ بقصد تفقد سير العمل في البرامج الصيفية، والاستعداد للعام الدراسي القادم، وتطوير العمل في التعليم العام والجامعي.



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