شكرا لقرائتكم خبر عن "أمير الجوف" يتسلم تقريرًا عن إنجازات أمانة وبلديات المنطقة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)
استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز بمكتبه بالإمارة اليوم، أمين المنطقة المهندس درويش الغامدي ووكلاء الأمانة ورؤساء البلديات التابعة ومساعديهم.
وفي بداية اللقاء ثمّن أمير منطقة الجوف الجهود التي تقوم بها الأمانة والبلديات لتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين وتطوير العمل البلدي وفق خطط التنمية بما يتوافق مع تحقيق أهداف رؤية 2030 .
و تسلّم الأمير فيصل بن نواف تقريرًا عن إنجازات العام 1439/ 1440هـ، الذي اشتمل على مشاريع وخدمات الأمانة والبلديات التابعة، مستعرضًا مع الأمين ورؤساء البلديات سير العمل فيها ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات، والعقبات التي تعترض عملهم.
وأكد أمير منطقة الجوف على إعطاء المحافظات والمراكز أهمية أكثر فيما يقدم لهم من خدمات بلدية وحدائق عامة ومتنزهات، مقدمًا شكره للجميع على ما يقومون به من جهود في سبيل خدمة المنطقة وأهلها.
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