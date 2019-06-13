شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات وأنشطة تطلقها «سياحة ينبع» في «مهرجان الغوص» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (ينبع)

تطلق هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع مهرجان الغوص السياحي في الفترة من 14 إلى 17 يونيو، بقصر المصمك في شرم ينبع.

ويشتمل المهرجان على حزمة متنوعة من الفعاليات منها مسرح البحر والأمسيات الفنية ومعارض متخصصة بالغوص وفعالية الغوص بتقنية الواقع الافتراضي وبرنامج اكتشف الأعماق و الغواصة الزجاجية وفعالية ريشة الأعماق وفعاليات الغوص لأقدم سفينة غارقة «ايونا» وورشة عمل لتصوير الأعماق بالشراكة من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية، وتبدأ الفعاليات يوميا من الساعة الخامسة عصرا حتى الثانية عشرة ليلاً.

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وأوضح محافظ ينبع رئيس لجنة تنمية السياحة سعد السحيمي أن مهرجان الغوص السياحي تهدف اللجنة من خلاله لتسويق ينبع كعاصمة للغوص وايجاد أكبر تجمع تحت الماء للغواصين والغواصات والمساهمة في تسويق ينبع كوجهة سياحية وجذب أكبر عدد من السياح لزيارة المحافظة وتحقيق عوائد اقتصادية لمقدمي الخدمات السياحية، والتسويق لمراكز الغوص المعتمدة بالمحافظة وتفعيل نمط السياحية الرياضية وإيجاد ملتقى للمهتمين بالغوص بالمحافظة.

وأكد محافظ ينبع أن مهرجان الغوص يعد أول مهرجان يعنى بالغوص بالمحافظة (عاصمة الغوص بالمملكة العربية السعودية) والتي تحتوي على عدد من مناطق الغوص المميزة على مستوى العالم كميزة نسبيه تتفرد بها مياه البحر الأحمر وخصوصاً بينبع، مبيناً أن القائمين على المهرجان يعملون على تمكين الغواصين من استكشاف الشعاب المرجانية الوفيرة في المياه المحيطة به، إذ تعد السياحة إحدى أهم القطاعات الاقتصادية في رؤية 2030 وهو ما تشمله أهداف مهرجان الغوص السياحي.

يشار إلى أن اختيار إقامة مهرجان الغوص السياحي في منطقة الشرم يعود لاعتبارها من أجمل المناطق السياحية بالمحافظة، حيث تتمتع باعتدال المناخ وقد حباها الله بشواطئ رائعة، ومياه فيروزية هادئة، ورمال ناعمه، ومناظر طبيعية خلابة وتتوافد عليها المجموعات السياحية من دول الخليج العربي بشكل مستمر لاكتشاف الأعماق ولممارسة رياضة الغوص.