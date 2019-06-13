شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة طيبة» تدشن معرضاً لـ «القبول والتسجيل» في مجمع تجاري بـ «المدينة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سارة الشريف ( المدينة المنورة)

افتتح مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني معرض عمادة القبول والتسجيل والذي يتيح للجمهور التواصل مع فريق العمادة والإجابة عن الاستفسارات المختصة بالقبول، وذلك في أحد المجمعات التجارية مجمع بالمدينة المنورة يوم أمس، ويستمر حتى 22 من شهر شوال لعام 1440هـ.

وأكد السراني أن عمادة القبول والتسجيل هيأت كافة الإمكانات لقبول الطلاب والطالبات لهذا العام وفق المقاعد المتاحة التي اعتمدها مجلس الجامعة، وأن العمادة تعلن المعلومات المتعلقة بالقبول على موقع الجامعة الرسمي وكذلك تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي أولاً بأول.

من جهته، أوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور خالد آل مسعود أن فكرة المعرض والمقام حالياً أتت من واقع رغبة العمادة في بناء شراكة مجتمعية ومنح الطلبة وعائلاتهم فرصة التواصل المباشر مع موظفي العمادة للإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بالقبول، كما يأتي ذلك بعد نجاح المعرض خلال العاميين الماضيين، موضحاً أن الجامعة تسعى إلى التنوع في تقديم خدماتها سواء عبر التواصل المباشر أو عبر موقع الجامعة الرسمي وموقع عمادة القبول، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومسار المعاملات الإلكترونية.

بدوره، قال عميد القبول والتسجيل الدكتور إبراهيم العوفي إن العمادة جندت طاقماً محترفاً ومتميزاً لاستقبال كافة الاستفسارات والتي تتمحور حول: (القبول بشكل عام، التسكين في الكليات بعد المسار العلمي الموحد، التحويل، وقبول طلاب المنح)، مضيفاً أن المعرض يقام خلال فترتين صباحية من الساعة 8.30 صباحاً وحتى 12 ظهراً وفترة مسائية من 5 عصرا وحتى 10 مساء.