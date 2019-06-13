شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لمهرب مخدرات في الدمام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الدمام) أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في المدعو/ محمد الله أخو نزاد قل «باكستاني الجنسية» لقيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر. أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في المدعو/ محمد الله أخو نزاد قل «باكستاني الجنسية» لقيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر. وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم (الخميس) 1440/10/10هـ في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية. ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.



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