السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها العميق إزاء التفجيرات التي إستهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان اليوم.
وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية في بيان بهذا الصدد "نحاول معرفة حقيقة ما حدث في خليج عمان في أسرع وقت ممكن".
كما أعلنت المنظمة البحرية البريطانية للعمليات التجارية عن إنها شرعت في التحقيق عن ملابسات الحادثتين بعد تسلم نداءات استغاثة من الناقلتين.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تعرب عن قلقها بعد ورود أنباء عن إستهداف ناقلتي نفط في خليج عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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