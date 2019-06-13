محمد بن مسعود - الدمام - "هيئة الاتصالات" تدعو لإبداء المرئيات حول اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات المحدثة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-13 أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن طلبها لمرئيات العموم حول "اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات" المحدثة؛ وذلك انطلاقًا من دورها في تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يكفل حماية الصالح العام ومصالح المستخدمين، سعيًا لمواكبة التطورات المتسارعة التي يمر بها القطاع وتعزيز البيئة التنظيمية فيه.

وأوضحت الهيئة أن تحديثات اللائحة تضمنت مختلف الأحكام المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك الأحكام الخاصة بإصدار التراخيص لتقديم خدمات الاتصالات والخاصة بالطيف الترددي والتفتيش على مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين المستخدم ومقدم الخدمة بما يضمن حماية مصالح الطرفين.

وبهدف إتاحة الفرصة للجهات المعنية والمهتمين من العموم؛ أتاحت الهيئة نسخةً من اللائحة المحدثة على موقعها الإلكتروني (www.citc.gov.sa)، ودعت العموم للاطلاع عليها وتقديم الملاحظات والمرئيات المقترحة، مع ضرورة تضمين كافة البيانات والتحليلات والدراسات الداعمة، وذلك عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، في موعدٍ أقصاه يوم الاثنين 1440/12/4هـ الموافق 2019/8/5م.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440 02:17 PM Advertisements

سعيًا لمواكبة التطورات المتسارعة التي يمر بها القطاع وتعزيز البيئة التنظيمية فيه

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن طلبها لمرئيات العموم حول "اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات" المحدثة؛ وذلك انطلاقًا من دورها في تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يكفل حماية الصالح العام ومصالح المستخدمين، سعيًا لمواكبة التطورات المتسارعة التي يمر بها القطاع وتعزيز البيئة التنظيمية فيه.

وأوضحت الهيئة أن تحديثات اللائحة تضمنت مختلف الأحكام المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك الأحكام الخاصة بإصدار التراخيص لتقديم خدمات الاتصالات والخاصة بالطيف الترددي والتفتيش على مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين المستخدم ومقدم الخدمة بما يضمن حماية مصالح الطرفين.

وبهدف إتاحة الفرصة للجهات المعنية والمهتمين من العموم؛ أتاحت الهيئة نسخةً من اللائحة المحدثة على موقعها الإلكتروني (www.citc.gov.sa)، ودعت العموم للاطلاع عليها وتقديم الملاحظات والمرئيات المقترحة، مع ضرورة تضمين كافة البيانات والتحليلات والدراسات الداعمة، وذلك عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، في موعدٍ أقصاه يوم الاثنين 1440/12/4هـ الموافق 2019/8/5م.