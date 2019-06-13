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قدمت العيادة التخصصية للأسنان وجراحة الوجه والفكين بمستشفى صامطة العام، خدماتها لـ4246 مراجعًا ومراجعة، خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي 2019م.
وقالت "صحة جازان": بلغ عدد مراجعي عيادة جراحة الوجه والفكين 3773 مراجعًا؛ فيما بلغ عدد مراجعي العيادة التخصصية لعلاج جذور الأسنان 473 مراجعًا، وبلغ عدد العمليات الجراحية بقسم طب الأسنان 110 عمليات جراحية ما بين عملية كبرى وصغرى وجراحة اليوم الواحد، كما أجريت 922 عملية خلع جراحي بقسم طب الأسنان بالمستشفى.
4250 مستفيدًا من عيادات الأسنان بمستشفى صامطةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-13
قدمت العيادة التخصصية للأسنان وجراحة الوجه والفكين بمستشفى صامطة العام، خدماتها لـ4246 مراجعًا ومراجعة، خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي 2019م.
وقالت "صحة جازان": بلغ عدد مراجعي عيادة جراحة الوجه والفكين 3773 مراجعًا؛ فيما بلغ عدد مراجعي العيادة التخصصية لعلاج جذور الأسنان 473 مراجعًا، وبلغ عدد العمليات الجراحية بقسم طب الأسنان 110 عمليات جراحية ما بين عملية كبرى وصغرى وجراحة اليوم الواحد، كما أجريت 922 عملية خلع جراحي بقسم طب الأسنان بالمستشفى.
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
01:35 PM
على مدار الأشهر الـ5 الماضية من العام الحالي 2019م
قدمت العيادة التخصصية للأسنان وجراحة الوجه والفكين بمستشفى صامطة العام، خدماتها لـ4246 مراجعًا ومراجعة، خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي 2019م.
وقالت "صحة جازان": بلغ عدد مراجعي عيادة جراحة الوجه والفكين 3773 مراجعًا؛ فيما بلغ عدد مراجعي العيادة التخصصية لعلاج جذور الأسنان 473 مراجعًا، وبلغ عدد العمليات الجراحية بقسم طب الأسنان 110 عمليات جراحية ما بين عملية كبرى وصغرى وجراحة اليوم الواحد، كما أجريت 922 عملية خلع جراحي بقسم طب الأسنان بالمستشفى.
، 4250 مستفيدًا من عيادات الأسنان بمستشفى صامطة ،
المصدر : الخليج 365
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