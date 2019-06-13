الكويت تُعلن الاستنفار

أعلنت السلطات الكويتية اليوم الخميس، حالة الاستنفار القصوى بعد الهجمات التي طالت ناقلتا نفط على خليج عمان فيما لم تعلن أي جهة رسمية مسؤوليتها عن الهجمات حتى الآن.

وكانت البحرية الإيرانية قد أنقذت 44 بحاراً من بحر عمان بعد اخلاء ناقلتي النفط واستمرار اشتعال النيران فيها.

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وذكرت مصادر اعلامية أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما، بحسب "سبوتنيك".

كما أفادت المصادر بنقل السفينة التي ترفع علم جزر مارشال وكانت محملة بالإيثانول من ميناء إلروس في قطر إلى تايوان، حيث تعرضت لحادث أدى إلى نشوب حريق في منتصف السفينة.