احتجاز سيارة نقل أغذية في الدمام لتعطل جهاز التبريد

أعلنت بلدية غرب الدمام بالمنطقة الشرقية، اليوم الخميس، احتجاز سيارة لنقل المواد الغذائية بسبب تعطُّل جهاز التبريد.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن البلدية اطلعت عليه «عاجل»: «حجزت إدارة صحة البيئة في الفترة المسائية، سيارة لنقل المواد الغذائية؛ لتعطُّل جهاز التبريد، ووجود مواد مجهولة المصدر، وعليه تم التحفظ على المصادرات لإتلافها، وحجز السيارة لمخالفة أنظمة التعبئة والتخزين والنقل».

كما أغلقت إدارة صحة البيئة، بحسب البيان، منشأة غذائية لوجود مواد منتهية الصلاحية، وعدم وجود شهادات صحية، ووجود مواد مجهولة المصدر لها ادعاءات طبية، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق صاحب المنشأة.

وكانت أمانة المنطقة الشرقية قد أعلنت، أمس الأربعاء، إغلاقًا جزئيًّا لطريق الأمير نايف بالدمام بدءًا من غدٍ الجمعة؛ إيذانًا ببدء أعمال صيانة وتأهيل الطريق في مرحلته الأولى؛ حيث سيتم إغلاق الطريق من تقاطع طريق الملك عبدالعزيز إلى تقاطع طريق الملك سعود.

وقال الناطق باسم أمانة المنطقة محمد الصفيان، في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»، إنَّ أعمال الصيانة والإغلاق تُنفذها وكالة التعمير والمشروعات بالأمانة بالتنسيق مع مرور المنطقة الشرقية؛ حيث سيشهد طريق الأمير نايف أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر على ثلاث مراحل.