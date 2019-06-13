الوزير «آل الشيخ»: جريمة الحوثي بأبها تحمل سوء سريرة وانعدام أخلاق

استنكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على مطار أبها، مؤكّدًا أن هذا العمل الجبان يعتبر تصعيدًا خطيرًا من قبل هذه الطغمة الفاسدة؛ حيث استهدف المدنيين الأبرياء.

وقال -في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»- إن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، تؤكد بهذا الاعتداء السافر على مطار مدني، أنَّها لا تريد الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وأنها بذلك ترسل رسالة واضحة إلى العالم أجمع بعدم استعدادها للاستجابة للنداءات والمحاولات الدولية الرامية إلى إحلال السلام في أرض اليمن.

وأضاف: «هذا الاعتداء هو دليل آخر ينضوي تحت ما تحمله هذه الجماعة من سوء سريرة وانعدام أخلاق، وهو في الوقت نفسه دليل على النهج العدائي لهذه الميليشيات الإرهابية التي تعمل بدعم وتسليح إيراني، وتتحرك وفق التوجيهات الإيرانية البغيضة التي تسعى إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة العربية عامةً وفي المملكة العربية السعودية خاصةً».

ونوه الدكتور آل الشيخ بالإدانات التي صدرت عن الدول العربية والإسلامية والصديقة التي استنكرت هذا الاعتداء الغاشم، وما أعربت عنه من وقوف بجانب المملكة العربية السعودية ملكًا وحكومةً وشعبًا في مواجهة مثل هذه الاعتداءات التي تهدف إلى الإضرار بأمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وما أبدوه من تأييد لكافة الإجراءات التي تتخذها قيادة المملكة في ردع هذه الجماعة ومن يقف وراءها ويمدها بالسلاح والعتاد.

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واختتم الوزير بأن سأل الله -تعالى- أن يحفظ المملكة وشعبها وأرضها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة، وأن ينصر جنودها البواسل المرابطين على الحدود الجنوبية، وأن يردهم إلى أهاليهم سالمين غانمين، عاجلًا غير آجل.

وأمس الأربعاء، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية العقيد الركن تركي المالكي، أن مقذوفًا حوثيًّا معاديًا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي؛ ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا مدنيًّا من المسافرين، من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وطفلان.

وأكد المالكي أن الدلائل تُشير إلى تزويد الحرس الثوري الإيراني، ميليشيا الحوثي الإرهابية بالسلاح الذي استهدف مطار أبها، مشيرًا إلى العمل على جمع الأدلة لتحديد نوعية المقذوف الذي استهدف المطار.