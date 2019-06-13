برقيتان من مجلس الشورى البحريني حول استهداف الحوثي مطار أبها

أدان مجلس الشورى البحريني، الهجوم الإرهابي الذي شنَّته ميليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الأربعاء، على مطار أبها الدولي وأسفر عن إصابة 26 مسافرًا، بينهم نساء وأطفال.

وأعرب رئيس المجلس علي بن صالح الصالح، في برقيتين بعثهما إلى رئيس مجلس الشورى بالمملكة الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، والسفير السعودي لدى البحرين الدكتور عبدالله بن عبد الملك آل الشيخ؛ عن استنكاره وإدانته الشديدة للهجوم الحوثي الإرهابي، وقال إنَّ هذا العمل المستنكَر يتنافى مع كافة الشرائع والأديان السماوية، مشددًا على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في نبذ ومحاربة كافة أشكال وصور الإرهاب، والوقوف معها في صف واحد ضد كل من يحاول تهديد أمنها أو مس مصالحها واستقرار شعبها.

وأكد الصالح ضرورة تحرُّك المجتمع الدولي بكل حزم للتصدي لجميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية وردعها؛ حفاظًا على الأمن والسلم إقليميًّا ودوليًّا، سائلًا الله -عز وجل- أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ السعودية وقيادتها الحكيمة وشعبها من كل سوء ومكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

وأمس الأربعاء، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية العقيد الركن تركي المالكي، أن مقذوفًا حوثيًّا معاديًا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي؛ ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا مدنيًّا من المسافرين، من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وطفلان.

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وأكد المالكي أنَّ الدلائل تُشير إلى تزويد الحرس الثوري الإيراني، ميليشيا الحوثي الإرهابية بالسلاح الذي استهدف مطار أبها، مشيرًا إلى العمل على جمع الأدلة لتحديد نوعية المقذوف الذي استهدف المطار.

وكانت البحرين من أوائل الدول التي أدانت الهجوم الحوثي الإرهابي، وقال وزير خارجيتها خالد بن أحمد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «استهداف الإرهاب الحوثي مطار أبها الدولي هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني وأدى إلى وقوع إصابات بين الأبرياء.. المطلوب هو موقف دولي واضح وصارم تجاه الإرهاب الحوثي والدعم الإيراني المتوافر له».