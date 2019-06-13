6 صدمات كهربائية تُنقذ مقيمًا آسيويًا من الموت بمستشفى بريدة

تمكَّن أطباء الطوارئ بمستشفى بريدة المركزي، من إنقاذ حياة مقيم آسيوي، بعد توقف عضلة القلب، وغياب تام لعلامات الحياة الأساسية لمدة تزيد عن الساعة، حيث أجريت له عملية إنعاش قلبي رئوي، كُلِّلت بنجاح.

وقال الطبيب المشرف على الحالة الدكتور أحمد مصطفى، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنَّ المريض حضر إلى قسم الطوارئ بواسطة أصدقائه، بعد أن توقَّفت عضلة قلبه، وقد ذكروا أنّه كان يعاني من آلام بالصدر وفجأة سقط على الأرض فأسرعوا بنقله للمستشفى.

وعند الكشف عليه، تبيَّن الغياب التام لعلامات الحياة الأساسية، فتم على الفور إعلان الشفرة الزرقاء حسب بروتوكول الإنعاش القلبي وذلك لمدة 55 دقيقة، تلقى المريض خلالها ست صدمات كهربائية، وتمّ تنبيهه صناعيًا بالإضافة إلى الأدوية المنقذة للحياة، كما قرر الفريق المعالج إعطاءه الأدوية المسيلة للدم، ما استدعى إطالة إجراء الإنعاش القلبي.

وأشار «الطبيب» إلى أنّ عملية الإنعاش القلبي تكللت بالنجاح، وعادت عضلة القلب للعمل، وبدأ مقياس الوعي للمريض يرتفع، واستقرت حالته الصحية وتم نقله إلى قسم العناية المركزة لمزيد من الرعاية والاطمئنان على حالته الصحية، وبعد تحسن حالته وتماثله للشفاء غادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.