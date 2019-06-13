السعودية اليوم / هيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بينبع تنظم مهرجان "الغوص السياحي"



ينبع 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

تطلق الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع في الفترة من 14 - 17 يونيو 2019 م، مهرجان "الغوص السياحي" بقصر المصمك في شرم ينبع.

وتشمل فعاليات المهرجان التي تبدأ من الساعة الخامسة عصرًا وحتى 12 منتصف الليل، مسرح البحر، والأمسيات الفنية، ومعارض متخصصة بالغوص، وفعالية الغوص بتقنية الواقع الافتراضي, إلى جانب برنامج اكتشف الأعماق, والغواصة الزجاجية, وفعالية ريشة الأعماق، وفعاليات الغوص لأقدم سفينة غارقة "أيونا"، وورشة عمل لتصوير الأعماق.

وأوضح محافظ ينبع رئيس لجنة تنمية السياحة سعد بن مرزوق السحيمي, أن مهرجان "الغوص السياحي" بالشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص يهدف إلى التسويق لينبع كعاصمة للغوص وإيجاد أكبر تجمع تحت الماء للغواصين.

وبين أن مهرجان "الغوص السياحي" يعد أول مهرجان يعنى بالغوص بالمحافظة التي تزخر بعدد من مواقع الغوص المميزة على مستوى العالم كميزة نسبيه تتفرد بها مياه البحر الأحمر خاصة ينبع, مبينًا أن القائمين على المهرجان يعملون على تمكين الغواصين من استكشاف الشعاب المرجانية الوفيرة في المياه المحيطة به.

​ ​يذكر أن إقامة مهرجان "الغوص السياحي" بينبع يدعم السياحة كرافد مهم في الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030.

وتمتاز منطقة الشرم باعتدال المناخ وبيئتها الجميلة، ويقصدها السياح من داخل وخارج المملكة لممارسة

// انتهى //

13:39ت م

0072



ينبع 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واستطلق الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع في الفترة من 14 - 17 يونيو 2019 م، مهرجان "الغوص السياحي" بقصر المصمك في شرم ينبع.وتشمل فعاليات المهرجان التي تبدأ من الساعة الخامسة عصرًا وحتى 12 منتصف الليل، مسرح البحر، والأمسيات الفنية، ومعارض متخصصة بالغوص، وفعالية الغوص بتقنية الواقع الافتراضي, إلى جانب برنامج اكتشف الأعماق, والغواصة الزجاجية, وفعالية ريشة الأعماق، وفعاليات الغوص لأقدم سفينة غارقة "أيونا"، وورشة عمل لتصوير الأعماق.وأوضح محافظ ينبع رئيس لجنة تنمية السياحة سعد بن مرزوق السحيمي, أن مهرجان "الغوص السياحي" بالشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص يهدف إلى التسويق لينبع كعاصمة للغوص وإيجاد أكبر تجمع تحت الماء للغواصين.وبين أن مهرجان "الغوص السياحي" يعد أول مهرجان يعنى بالغوص بالمحافظة التي تزخر بعدد من مواقع الغوص المميزة على مستوى العالم كميزة نسبيه تتفرد بها مياه البحر الأحمر خاصة ينبع, مبينًا أن القائمين على المهرجان يعملون على تمكين الغواصين من استكشاف الشعاب المرجانية الوفيرة في المياه المحيطة به.​ ​يذكر أن إقامة مهرجان "الغوص السياحي" بينبع يدعم السياحة كرافد مهم في الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030.وتمتاز منطقة الشرم باعتدال المناخ وبيئتها الجميلة، ويقصدها السياح من داخل وخارج المملكة لممارسة رياضة الغوص واكتشاف أعماق البحر الأحمر.// انتهى //13:39ت م0072

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