السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير جمهورية بنين لدى المملكة



الرياض 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في الوزارة بالرياض اليوم, سفير جمهورية بنين لدى المملكة متانرو فاضلو.

وجرى خلال اللقاء تناول الأحاديث الودية، وبحث العلاقات ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتصل بالدعوة الإسلامية.

// انتهى //

13:38ت م

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