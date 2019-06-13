السعودية اليوم / الجامعة العربية تشارك في إحياء اليوم العالمي للمتبرعين بالدم



القاهرة 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

أكدت جامعة الدول العربية أن منظمة الصحة العالمية تحتفل في 14 يونيو من كل عام، والذي يوافق غداً، باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، منوهة بأن المنظمة اختارت موضوع حملة هذا العام ليكون "التبرع بالدم وإتاحة خدمات نقله للجميع"، وذلك تحت شعار "تزويد الجميع بدم مأمون".

وأوضحت الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، في بيان صحفي للمشاركة في إحياء هذا اليوم العالمي، أن حملة هذا العام تهدف إلى تشجيع المزيد من الناس على التبرع بالدم، ورفع مستوى الوعي بالحاجة العالمية للإمداد بدم مأمون، وضرورة فحص الدم للتأكد من خلوه من العدوى قبل استخدامه.

وأشارت إلى أنه انطلاقا من حرص الجامعة العربية على صحة المواطن العربي اتخذ مجلس وزراء الصحة العرب قراراً في فبراير الماضي حث فيه الدول الأعضاء على مراجعة الهياكل التنظيمية لمراكزها الوطنية لخدمات نقل الدم بما يساعدها على أداء عملها بالشكل المطلوب، وتسهيل نقل الدم للفصائل النادرة بين الدول الأعضاء.

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13:25ت م

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