السعودية اليوم / الشرطة الإسرائيلية تعتقل مدير دائرة الإعمار في الأوقاف الإسلامية في القدس



القدس المحتلة 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، مدير دائرة الإعمار في الأوقاف الإسلامية في القدس وموضف آخر.

وقال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس، أن شرطة الاحتلال أعتقلت مدير دائرة الإعمار في الأوقاف الإسلامية في القدس بسام الحلاق، وموظف الإعمار محمد الهدرة، من داخل المسجد الأقصى.

وأضاف الدبس، إن شرطة الاحتلال اعتقلت الحلاق والهدرة أثناء محاولتها إصلاح أرضية أحد ممرات الأقصى بجانب باب القطانين.

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13:16ت م

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