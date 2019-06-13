السعودية اليوم / الأمير مشعل بن ماجد يتسلم تقريرًا عن تطوير مرافق جوازات محافظة جدة



جدة 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة في مكتبه اليوم، تقريرًا عن تطوير مرافق جوازات محافظة جدة, قدمه لسموه مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عابد الحارثي.

وقدم اللواء الحارثي لسموه شرحًا موجزًا عن التقرير الذي تضمن: تطوير مرافق وصالات سفر السعوديين, وشُـعَب وأقسام إدارة جوازات محافظة جدة سعيًا لخلق بيئة عمل مناسبة من شأنها رفع مستوى الخدمة المقدمة وتحقيق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تخصيص صالة لاستقبال المراجعين والإجابة عن استفساراتهم وإرشادهم إلى الأقسام المعنية بتقديم الخدمة لهم، وتطوير وتوسعة الصالة الخاصة بإصدار جوازات السفر

كما عبر اللواء الحارثي عن شكره وتقديره لسمو الأمير مشعل بن ماجد، على دعمه ومتابعته الدائمة لجوازات محافظة جدة.

// انتهى //

13:06ت م

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جدة 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة في مكتبه اليوم، تقريرًا عن تطوير مرافق جوازات محافظة جدة, قدمه لسموه مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عابد الحارثي.وقدم اللواء الحارثي لسموه شرحًا موجزًا عن التقرير الذي تضمن: تطوير مرافق وصالات سفر السعوديين, وشُـعَب وأقسام إدارة جوازات محافظة جدة سعيًا لخلق بيئة عمل مناسبة من شأنها رفع مستوى الخدمة المقدمة وتحقيق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تخصيص صالة لاستقبال المراجعين والإجابة عن استفساراتهم وإرشادهم إلى الأقسام المعنية بتقديم الخدمة لهم، وتطوير وتوسعة الصالة الخاصة بإصدار جوازات السفر السعودية بقسميها رجال ونساء، وكذلك تطوير مكاتب الجوازات في المراكز التجارية, واستحداث خدمة الإصدار السريع لجوازات السفر السعودي.كما عبر اللواء الحارثي عن شكره وتقديره لسمو الأمير مشعل بن ماجد، على دعمه ومتابعته الدائمة لجوازات محافظة جدة.// انتهى //13:06ت م0060

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