السعودية اليوم / جامعة طيبة تدشن معرضاً لاستقبال استفسارات الطلبة المستجدين

المدينة المنورة 10 شوال 1440هـ الموافق 13 يونيو 2019م واس

افتتح معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني أمس, معرض عمادة القبول والتسجيل, الذي يتيح للجمهور التواصل مع المختصين في عمادة القبول, والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بقبول الطلاب والطالبات المستجدين للعام الجامعي القادم.

وأفاد الدكتور عبدالعزيز السراني، أن عمادة القبول والتسجيل هيأت كافة الإمكانات المتعلقة بإجراءات قبول الطلاب والطالبات وفق المقاعد المتاحة التي اعتمدها مجلس الجامعة، مبيناً أن العمادة ستعلن أولا بأول المعلومات المتعلقة بالقبول على موقع الجامعة الرسمي, وعبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهته, بيّن وكيل جامعة طيبة للشؤون التعليمية الدكتور خالد آل مسعود، أن فكرة المعرض الذي يقام للعام الثالث على التوالي تأتي في سياق تعزيز دور عمادة القبول بالجامعة في بناء شراكة مجتمعية ومنح الطلبة وعائلاتهم فرصة التواصل المباشر مع موظفي العمادة للإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بالقبول، إلى جانب التنوع في تقديم خدمات الجامعة وتعزيز تواصلها المجتمعي, ودعم مسار المعاملات الإلكترونية.

من جهته, قال عميد القبول والتسجيل الدكتور إبراهيم العوفي، أن المعرض يقام بمجمع العالية مول بالمدينة المنورة، خلال فترتين صباحية من الساعة 8.30 صباحاً وحتى 12 ظهراً، وفترة مسائية من 5 عصرا وحتى 10 مساء, حيث يستقبل موظفو القبول كافة الاستفسارات حول آلية القبول بشكل عام، والتسكين في الكليات بعد المسار العلمي الموحد، والتحويل، وقبول طلاب المنح.

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// انتهى //

12:51ت م

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