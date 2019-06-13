2019-06-13

شركة تايوانية: ناقلتنا تعرضت لطوربيد وكانت تحمل 75 ألف طن نفط من الإمارات

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال مسؤول كبير في شركة سي.بي.سي الحكومية التايوانية لتكرير النفط إن ناقلة تستأجرها الشركة لجلب وقود من الشرق الأوسط تعرضت لهجوم في وقت سابق اليوم الخميس.

وأكد وو آي-فانج، رئيس قسم البتروكيماويات في الشركة، بحسب وكالة رويترز، أن الناقلة فرنت ألتير كانت تحمل 75 ألف طن من النفط عندما ”أصابها طوربيد فيما يبدو“ عند الظهر تقريبًا بتوقيت تايوان (0400 بتوقيت جرينتش).

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وأوضح أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم.

ووفقاً لبيانات الشحن على ريفينيتيف أيكون شوهدت فرنت ألتير للمرة الأخيرة في خليج عمان قبالة ساحل إيران بعد تحميل حمولتها من الرويس في الإمارات.

وقالت البحرية الأميركية، اليوم الخميس، إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عُمان، وإنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان. وذكر الأسطول الخامس أنه أرسل قوات بحرية إلى المنطقة لمساعدة السفينتين، مضيفاً: “تلقينا رسالتي استغاثة منفصلتين من ناقلتين في خليج عمان”.