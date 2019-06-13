شكرا لقرائتكم أمطار رعدية على المدينة المنورة حتى السابعة مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-13 أمطار رعدية على المدينة المنورة حتى السابعة مساء متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمشيئة الله اليوم، تنبيهاً من سحب رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية مع تدني في مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, تشمل المدينة المنورة، ومحافظة العلا, ومحافظة بدر، ومحافظة العيص, ومحافظة ينبع، والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار رعدية على المدينة المنورة حتى السابعة مساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.