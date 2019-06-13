إرهاب إيران يصعد بأسعار النفط 3%

2019-06-13

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

ارتفع خام برنت 3٪ صباح اليوم الخميس بعد ورود أنباء عن انفجارات ناقلات في خليج عمان، حيث يتم تداول خام برنت حاليًا عند 61.77 دولار للبرميل، وذلك حسب ما ذكرته شبكة CNBC الأمريكية.

وقالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، أحد أقسام البحرية الملكية البريطانية، إنها تحقق حاليًا في الحادث الذي وقع بالقرب من الساحل الإيراني، وقد حثت على “توخي الحذر الشديد” وسط تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أنه تم استهداف ناقلتين نفطيتين في الانفجارات دون تقديم أدلة، غير أن أصابع الاتهام العالمية تشير إلى ضلوع إيران في هذا الحادث، لا سيما وأنها هذه العملية الإرهابية تشبه إلى حد كبير استهداف أربع ناقلات للنفط قرب ميناء الفجيرة الإماراتي خلال مايو الماضي.

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وصرح متحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين لوكالة أسوشيتيد برس بأن قيادته كانت على علم بالحادث وكانت تبحث عن مزيد من التفاصيل.

وقال الأسطول الخامس إن سفن البحرية الأمريكية موجودة في المنطقة وتقوم “بتقديم المساعدة” بعد أن تلقت القوات في المنطقة نداءين منفصلين لاستغاثة.

وكانت مصادر على دراية بمجريات الأمور في موقع الحادث، قد أشارت خلال تصريحات لرويترز، إلى أن الناقلتين تحملان أعلام كل من جزر المارشال وبنما.

ونشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية صورًا أولى للناقلات المستهدفة بواسطة طوربيد بحري خلال الساعات القليلة الماضية.