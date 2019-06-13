إصابة 26 في الهجوم الحوثي على مطار أبها

قال التحالف العربي السعودي إن هجوماً صاروخياً للمتمردين اليمنيين على مطار بجنوب غرب السعودية، أدى إلى إصابة 26 مدنياً أمس الأربعاء الموافق (12/6/2019) ،وصرّح المتحدث باسم التحالف ” تركي المالكي” في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، بأن ثمانية من المصابين في مطار أبها نُقلوا إلى المستشفى، وخرج 18 آخرون بعد تلقّي الإسعافات الأولية.

قوات التحالف تداهم مواقع الحوثيين . . . .

في اليمن، كثّف مقاتلو التحالف غارات جوية خلال الليل على مواقع الحوثيين في منطقتي عبس وحرض، وفقاً لموقع وزارة الدفاع اليمنية، حيث استهدفت الغارات الجوية التجمعات الحوثية غرب مدينة حرض ودمرت مركبات المليشيات، كما استهدف المقاتلون سيارة تقل عدداً من المقاتلين الحوثيين في محافظة عبس، وقد ألقى التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية دعمه وراء حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى في أوائل عام 2015، وسط هجمات من الحوثيين المدعومين من إيران.

قوات الدفاع الجوي السعودية تعترض 2 طائرة بدون طيار من الحوثيين . . .

قال متحدث باسم التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية الشرعية في وقت مبكر قبل أمس الثلاثاء، إن قوات الدفاع الجوي السعودية، أسقطت طائرتين بدون طيار أطلقتهما الحوثيون من اليمن باتجاه مدينة خميس مشيط، وفي بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) ، قال العقيد تركي المالكي إن الهجوم كان جزءاً من المحاولة المستمرة من قِبل ” الإرهابيين الحوثيين” لاستهداف المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية.

وذكرت قناة مصيرة التي يديرها الحوثيون في وقت سابق يوم الإثنين أن حركة الحوثي الحليفة لإيران نفذت هجمات على قاعدة جوية بالقرب من خميس مشيط.

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