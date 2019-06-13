الاستعلام عن وظائف الهيئة العامة للأوقاف السعودية وشروط التقديم عليها

تعلن الهيئة العامة للأوقاف السعودية عن وظائف لحاملى شهادة البكالوريوس تخصص محاسبة، وبهذا تهدف الهيئة إلى توفير فرص عمل لشباب المملكة العربية السعودية فى كافى القطاعات، وقد حددت الهيئة العامة عدداً من الشروط التى يجب توافرها للألتحاق بالوظائف، وهى أن يكون عمر المتقدم للوظيفة قد إكتمل 18 سنة، وان تكون الحالة الصحية والبدنية له جيدة، وان يكون حسن السير والسلوك، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فى تخصص المحاسبة، وقد قامت الهيئة العامة للأوقاف بتوفير رابط للتقديم على الوظيفة من هنا، ومن خلال نجوم مصرية نعرض لكم خطوات الاستعلام عن وظائف الهيئة العامة للأوقاف السعودية وشروط التقديم على الوظيفة.

شروط ورابط التقدم في وظيفة رئيس قسم الحسابات المدينة والدائنة

للتقدم للوظيفة يجب عليك الدخول على هذا الرابط.

أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية، ولديه خبره لا تقل عن سبع سنوات.

أن يكون عمر المتقدم للوظيفة قد إكتمل 18 سنة.

أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس فى تخصص المحاسبة .

ان تكون الحالة الصحية والبدنية له جيدة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير صادر ضده أي أحكام خاصة بالحد الشرعي أو القصاص.

شروط ورابط التقديم علي وظيفة أخصائي أول أصول ثابتة

للتقدم للوظيفة يجب عليك الدخول على هذا الرابط.

أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية، ولديه خبره لا تقل عن خمس سنوات.

أن يكون عمر المتقدم للوظيفة قد إكتمل 18 سنة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير صادر ضده أي أحكام خاصة بالحد الشرعي أو القصاص.

أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى تخصص المحاسبة .

ان تكون الحالة الصحية والبدنية له جيدة.

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