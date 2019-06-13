شكرا لقرائتكم خبر عن عميد القبول والتسجيل في جامعة الطائف لـ«الخليج 365»: 5219 تقدموا في أول 3 ساعات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف) r777

كشف لـ الخليج 365 عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط، أن عملية فتح القبول لتخصصات البكالوريوس والدبلوم في الجامعة، والتي بدأت أمس (الأربعاء)، عبر بوابة القبول لاستقبال طلبات خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بها للعام الجامعي المقبل 1440/1441هـ ممتازه ومطمئنه، حيث تم فتح البوابه الساعه 12 ظهراً، وخلال الثلاث الساعات الاولى وصل عدد الذين حصلوا على أرقام طلبات 5219 طالبا وطالبة. واستقبال الطلبات كما أعلنا مستمر حتى يوم 26-10-1440.

وشدد على أن أي طالب يحصل عى رقم طلب لابد أن يرتب جميع الرغبات، موصداً الباب امام اي محاولات واسطه بقوله (موضوع الواسطة الحمد لله محسوم، حيث يتم الاعلان عن أقل نسبة موزونة في كل تخصص، وهذا أكبر دليل على الشفافية والوضوح سواء في القبول أو في تغيير التخصص ولله الحمد)، في سياق متصل وضعت عمادة القبول والتسجيل 14 خطوه للتقديم يستوجب لكل متقدم التقيد بها، حتى لايفقد احقيته في التسجيل، وأهم خطوه هي ترتيب الرغبات. وكان السواط قد اوضح أن القبول سيكون إلكترونياً على التخصص مباشرة، ولا يتطلب إرسال أية وثائق أو مستندات، أو مراجعة عمادة القبول والتسجيل، مشيراً إلى أن وسيلة التواصل ستكون عبر رسائل الجوال، أو عن طريق موقع العمادة الإلكتروني من خلال خدمة «استفسار».

وبيَّن أن فتح بوابة القبول لطلبات البكالوريوس، ودبلوم المجتمع، والمنح الداخلية «الخاصة بالطلبة المقيمين» سيستمر حتى (السبت) 26 شوال الجاري، بينما ستفرز طلبات المتقدمين خلال الفترة الممتدة من (الأحد) 27 شوال إلى الثلاثاء 6 ذي القعدة القادم. ولفت السواط إلى أن نتائج المقبولين وتثبيت القبول والحصول على الرقم الجامعي ستعلن (الأربعاء) 7 ذي القعدة حتى الأحد 11 من الشهر ذاته، فيما ستعلن نتائج ترقية القبول (الخميس) 15 ذي القعدة، مشيراً إلى أن التقديم على المقاعد الشاغرة سيستمر من (الإثنين) 19 ذي القعدة حتى (الأربعاء) 21 من الشهر نفسه، بينما سيتم تثبيت القبول على المقاعد الشاغرة ابتداءً من (الإثنين) 26 ذي القعدة حتى (الأربعاء) 28 من الشهر ذاته.