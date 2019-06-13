خالد بن سلمان: سنواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، في تغريدات عدة له عبر حسابه الرسمي أمس أن "ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تستمر في جرائمها الخارجة عن القانون، والبعيدة عن الأخلاق، والمتسقة مع سلوك داعميها، باستهداف مطار أبها الدولي، والتسبب بإصابة مدنيين أبرياء من جنسيات مختلفة، أسأل الله لهم الشفاء العاجل".

وتفصيلا، قال في تغريدات متتابعة "سنواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم لا ينثني، وصرامة لا تنكسر.. استهدافهم اليوم مطارًا مدنيًّا تجاوُز يوضِّح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها".

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وأضاف "إن وسائل الردع الحازمة سوف يتم اتخاذها للتصدي لهذه الميليشيات الإرهابية.

وأكد أننا سنردع كل من يحاول المساس بأمننا ومصالحنا، مع التزامنا بالقوانين الدولية كافة، والقواعد العرفية، حفاظًا على أمن واستقرار المنطقة".

وتابع "منذ 40 عامًا والنظام الإيراني يعبث في منطقتنا؛ يصنع الموت، وينشر الفوضى والدمار، ويرعى الإرهاب، ويمول الإرهابيين، ومنهم ميليشيا الحوثي.. على المجتمع الدولي وكل الدول الداعية للأمن والسلم الدوليَّيْن القيام بواجباتها لوقف هذه الممارسات الخطيرة التي قد تؤدي إلى ما لا تُحمد عقباه".