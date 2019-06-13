، بدء تشغيل 3 مراكز موسمية للهلال الأحمر بالباحة اليوم ،

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وجّه مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي، اليوم الخميس، بتشغيل ثلاثة مراكز إسعافية موسمية بمنطقة الباحة في كل من غابة رغدان ومتنزّه الأمير مشاري بمحافظة بني حسن ومتنزّه السكران بمحافظة بلجرشي، بموافقة رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني قائلاً: إنه بتوجيه مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة تم إعداد خطة تشغيلية لإدارة الشؤون الإسعافية لموسم الصيف وزيادة الفرق الإسعافية والوجود بالمتنزهات ودعم المراكز، وقد تم تأمين عربتين كهربائية لخدمة الزوار في غابة رغدان ومتنزه الحسام (القيم).
وأشار "الزهراني" إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز لرفع الجاهزية لاستقبال المصطافين والزوار وتقديم الخدمة المناسبة؛ فقد تم تشغيل مركز غابة رغدان ومركز متنزه الأمير مشاري ومركز السكران الموسمية للاستجابة للحالات الإسعافية من خلال الاتصال بعمليات الهلال الأحمر 997 أو تطبيق "أسعفني" للأجهزة الذكية، علماً بأن عدد المراكز الإسعافية أصبح 17 مركزاً تخدم زوار المنطقة.
وأضاف: تشارك الهيئة بمهرجان الصيف من خلال المشاركة بأعداد من المتطوعين والمتطوعات بأركان توعوية وتثقيفية وتقديم الخدمة الإسعافية والمحاضرات التوعوية والدورات التدريبية في الإسعافات الأولية للجمهور.
بدء تشغيل 3 مراكز موسمية للهلال الأحمر بالباحة اليومعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-06-13
وجّه مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي، اليوم الخميس، بتشغيل ثلاثة مراكز إسعافية موسمية بمنطقة الباحة في كل من غابة رغدان ومتنزّه الأمير مشاري بمحافظة بني حسن ومتنزّه السكران بمحافظة بلجرشي، بموافقة رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني قائلاً: إنه بتوجيه مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة تم إعداد خطة تشغيلية لإدارة الشؤون الإسعافية لموسم الصيف وزيادة الفرق الإسعافية والوجود بالمتنزهات ودعم المراكز، وقد تم تأمين عربتين كهربائية لخدمة الزوار في غابة رغدان ومتنزه الحسام (القيم).
وأشار "الزهراني" إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز لرفع الجاهزية لاستقبال المصطافين والزوار وتقديم الخدمة المناسبة؛ فقد تم تشغيل مركز غابة رغدان ومركز متنزه الأمير مشاري ومركز السكران الموسمية للاستجابة للحالات الإسعافية من خلال الاتصال بعمليات الهلال الأحمر 997 أو تطبيق "أسعفني" للأجهزة الذكية، علماً بأن عدد المراكز الإسعافية أصبح 17 مركزاً تخدم زوار المنطقة.
وأضاف: تشارك الهيئة بمهرجان الصيف من خلال المشاركة بأعداد من المتطوعين والمتطوعات بأركان توعوية وتثقيفية وتقديم الخدمة الإسعافية والمحاضرات التوعوية والدورات التدريبية في الإسعافات الأولية للجمهور.
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
12:58 PM
"الزهراني": خطة تشغيلية استعداداً للصيف وزيادة الفرق بالمتنزهات
وجّه مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي، اليوم الخميس، بتشغيل ثلاثة مراكز إسعافية موسمية بمنطقة الباحة في كل من غابة رغدان ومتنزّه الأمير مشاري بمحافظة بني حسن ومتنزّه السكران بمحافظة بلجرشي، بموافقة رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني قائلاً: إنه بتوجيه مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة تم إعداد خطة تشغيلية لإدارة الشؤون الإسعافية لموسم الصيف وزيادة الفرق الإسعافية والوجود بالمتنزهات ودعم المراكز، وقد تم تأمين عربتين كهربائية لخدمة الزوار في غابة رغدان ومتنزه الحسام (القيم).
وأشار "الزهراني" إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز لرفع الجاهزية لاستقبال المصطافين والزوار وتقديم الخدمة المناسبة؛ فقد تم تشغيل مركز غابة رغدان ومركز متنزه الأمير مشاري ومركز السكران الموسمية للاستجابة للحالات الإسعافية من خلال الاتصال بعمليات الهلال الأحمر 997 أو تطبيق "أسعفني" للأجهزة الذكية، علماً بأن عدد المراكز الإسعافية أصبح 17 مركزاً تخدم زوار المنطقة.
وأضاف: تشارك الهيئة بمهرجان الصيف من خلال المشاركة بأعداد من المتطوعين والمتطوعات بأركان توعوية وتثقيفية وتقديم الخدمة الإسعافية والمحاضرات التوعوية والدورات التدريبية في الإسعافات الأولية للجمهور.
، بدء تشغيل 3 مراكز موسمية للهلال الأحمر بالباحة اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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