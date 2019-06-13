محمد بن مسعود - الدمام - دعت لاحترام القانون الإنساني الدولي وتنفيذ اتفاق الحديدة أدانت مملكة بلجيكا اليوم الهجوم الإرهابي الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة 26 شخصًا.

وأعرب وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس في بيان ببروكسل عن تضامنه مع كل ضحايا الهجوم الإرهابي من قبل المليشيا الحوثية، داعياً إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتنفيذ اتفاق الحديدة تحت رعاية الأمم المتحدة في اليمن. بلجيكا تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-13 أدانت مملكة بلجيكا اليوم الهجوم الإرهابي الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة 26 شخصًا.

وأعرب وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس في بيان ببروكسل عن تضامنه مع كل ضحايا الهجوم الإرهابي من قبل المليشيا الحوثية، داعياً إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتنفيذ اتفاق الحديدة تحت رعاية الأمم المتحدة في اليمن. 13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440 Advertisements 12:43 PM دعت لاحترام القانون الإنساني الدولي وتنفيذ اتفاق الحديدة دعت لاحترام القانون الإنساني الدولي وتنفيذ اتفاق الحديدة أدانت مملكة بلجيكا اليوم الهجوم الإرهابي الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة 26 شخصًا.

وأعرب وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس في بيان ببروكسل عن تضامنه مع كل ضحايا الهجوم الإرهابي من قبل المليشيا الحوثية، داعياً إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتنفيذ اتفاق الحديدة تحت رعاية الأمم المتحدة في اليمن. ، بلجيكا تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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