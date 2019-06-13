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سجلت الكويت والعراق والسعودية أعلى درجات حرارة حول العالم خلال الأسبوع الجاري؛ حيث بلغت درجة الحرارة في الكويت 63 درجة مئوية تحت أشعة الشمس المباشرة، وتلتها العراق بدرجة حرارة بلغت 55.6 درجة مئوية، وثالثاً جاءت السعودية بدرجة حرارة بلغت 55 درجة مئوية.
ومن المرجح أن تستمر ظروف الموجة الحارة في ارتفاع في الكويت والعراق والمملكة العربية السعودية، والتي تبدأ رسمياً اعتبارًا من 21 يونيو الجاري وستتأثر بها بقية دول الخليج.
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة إلى 68 درجة مئوية خلال الصيف وتحديداً في شهر يوليو المقبل، وفقاً لصحيفة "إنديان إكسبريس".
فيما ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية، وفاة شخص يوم أمس الأربعاء بسبب ضربة شمس، وذكر التقرير الطبي أن سبب الوفاة هو التعرض المفرط للشمس.
وكانت السعودية، ممثلةً في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أعلنت يوم الأحد الماضي عن حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة الثالثة مساء، بدءاً من يوم السبت 12 شوال 1440هـ (الموافق 15 يونيو 2019م).
ودعت الوزارةُ أصحابَ العمل عند تنظيم ساعات العمل، إلى مراعاة ما نص عليه هذا القرار للمساهمة في حماية سلامة وصحة العاملين من المخاطر المصاحبة للتعرض لأشعة الشمس.
ويستمر حظر العمل تحت أشعة الشمس، حتى الـ15 من سبتمبر 2019م؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يُسببه العمل في هذه الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الصحة مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.
في حين يستثني القرار عددًا من المحافظات في بعض مناطق المملكة؛ نظرًا لاختلاف درجات الحرارة؛ حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، وسيتم تنسيق فروع الوزارة مع إمارات المناطق، وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في تلك المناطق والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة الحظر.
"أعلى 3 دول حرارة في العالم".. اثنتان عربيتان فهل السعودية الثالثة؟خالد علي الخليج 365 2019-06-13
سجلت الكويت والعراق والسعودية أعلى درجات حرارة حول العالم خلال الأسبوع الجاري؛ حيث بلغت درجة الحرارة في الكويت 63 درجة مئوية تحت أشعة الشمس المباشرة، وتلتها العراق بدرجة حرارة بلغت 55.6 درجة مئوية، وثالثاً جاءت السعودية بدرجة حرارة بلغت 55 درجة مئوية.
ومن المرجح أن تستمر ظروف الموجة الحارة في ارتفاع في الكويت والعراق والمملكة العربية السعودية، والتي تبدأ رسمياً اعتبارًا من 21 يونيو الجاري وستتأثر بها بقية دول الخليج.
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة إلى 68 درجة مئوية خلال الصيف وتحديداً في شهر يوليو المقبل، وفقاً لصحيفة "إنديان إكسبريس".
فيما ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية، وفاة شخص يوم أمس الأربعاء بسبب ضربة شمس، وذكر التقرير الطبي أن سبب الوفاة هو التعرض المفرط للشمس.
وكانت السعودية، ممثلةً في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أعلنت يوم الأحد الماضي عن حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة الثالثة مساء، بدءاً من يوم السبت 12 شوال 1440هـ (الموافق 15 يونيو 2019م).
ودعت الوزارةُ أصحابَ العمل عند تنظيم ساعات العمل، إلى مراعاة ما نص عليه هذا القرار للمساهمة في حماية سلامة وصحة العاملين من المخاطر المصاحبة للتعرض لأشعة الشمس.
ويستمر حظر العمل تحت أشعة الشمس، حتى الـ15 من سبتمبر 2019م؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يُسببه العمل في هذه الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الصحة مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.
في حين يستثني القرار عددًا من المحافظات في بعض مناطق المملكة؛ نظرًا لاختلاف درجات الحرارة؛ حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، وسيتم تنسيق فروع الوزارة مع إمارات المناطق، وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في تلك المناطق والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة الحظر.
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
12:42 PM
ارتفاع يتوالى مع حلول الشهر المقبل وحظر العمل تحت الشمس يتواصل
سجلت الكويت والعراق والسعودية أعلى درجات حرارة حول العالم خلال الأسبوع الجاري؛ حيث بلغت درجة الحرارة في الكويت 63 درجة مئوية تحت أشعة الشمس المباشرة، وتلتها العراق بدرجة حرارة بلغت 55.6 درجة مئوية، وثالثاً جاءت السعودية بدرجة حرارة بلغت 55 درجة مئوية.
ومن المرجح أن تستمر ظروف الموجة الحارة في ارتفاع في الكويت والعراق والمملكة العربية السعودية، والتي تبدأ رسمياً اعتبارًا من 21 يونيو الجاري وستتأثر بها بقية دول الخليج.
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة إلى 68 درجة مئوية خلال الصيف وتحديداً في شهر يوليو المقبل، وفقاً لصحيفة "إنديان إكسبريس".
فيما ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية، وفاة شخص يوم أمس الأربعاء بسبب ضربة شمس، وذكر التقرير الطبي أن سبب الوفاة هو التعرض المفرط للشمس.
وكانت السعودية، ممثلةً في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أعلنت يوم الأحد الماضي عن حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة الثالثة مساء، بدءاً من يوم السبت 12 شوال 1440هـ (الموافق 15 يونيو 2019م).
ودعت الوزارةُ أصحابَ العمل عند تنظيم ساعات العمل، إلى مراعاة ما نص عليه هذا القرار للمساهمة في حماية سلامة وصحة العاملين من المخاطر المصاحبة للتعرض لأشعة الشمس.
ويستمر حظر العمل تحت أشعة الشمس، حتى الـ15 من سبتمبر 2019م؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يُسببه العمل في هذه الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الصحة مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.
في حين يستثني القرار عددًا من المحافظات في بعض مناطق المملكة؛ نظرًا لاختلاف درجات الحرارة؛ حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، وسيتم تنسيق فروع الوزارة مع إمارات المناطق، وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في تلك المناطق والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة الحظر.
، "أعلى 3 دول حرارة في العالم".. اثنتان عربيتان فهل السعودية الثالثة؟ ،
المصدر : الخليج 365
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