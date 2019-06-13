الديوان الملكي : وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله آل سعود

أصدر الديوان الملكي بياناً اليوم (الخميس) أعلن فيه وفاة الأميرمحمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.

وسيصلى على الفقيد بعد عصر اليوم الموافق 10 / 10 / 1440هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.