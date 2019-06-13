صنعاء في دائرة استهداف الرد السعودي

أعلنت مصادر إعلامية حوثية اليوم الخميس استهداف مناطق في شمال العاصمة اليمنية صنعاء لهجمات صاروخية من التحالف العربي بقيادة السعودية.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية قد استهدفت أمس الأربعاء مطار ابها السعودي بصاروخ كروز مما أسفر عن إصابة 26 مدنياً.

كما سيطرت الجماعة على مناطق تابعة للجيش شمال صحراء مديرية ميدي بعد هجوم مسلح وخسائر بشرية.

من جانبه انتقد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان هجمات الحوثيين الخارجة عن القانون مؤكداً الدعم الإيراني للهجمات.

وأكد ابن سلمان عبر حسابه بموقع تويتر:" استهداف مطار أبها تجاوز يوضح فداحة التصعيد الإيراني" متوعداً بالرد على استهداف مطار ابها السعودي وتهديد أمن المدنيين، وفقاً لـ"سبوتنيك".