مسؤول أمريكي: اعترضنا شحنات أسلحة إيرانية متجهة للحوثيين

كشف المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة اعترضت شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها للميليشيا الحوثية.

وأكد هوك في مقابلة مع قناة الحرة، وتعليقًا على قصف الحوثيين لمطار أبها المدني أمس الأربعاء، أن واشنطن اعترضت العديد من شحنات الأسلحة الإيرانية التي تصل للحوثيين من قبل، وأنها سوف تستمر في اعتراض أي شحنات مستقبلية.

ودعا المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، الميليشيا الحوثية، إلى المشاركة في عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة، بدلًا من شن هجمات على الجيران.

وحول العقوبات الاقتصادية على إيران، أشار هوك إلى أن «النظام الإيراني يدفع ثمن الكساد الاقتصادي بسبب تصرفه كنظام خارج عن القانون وتهديده جيرانه».

وأوضح المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، أن الضغط الاقتصادي على إيران مستمر لتغيير سلوكها، مشيرًا إلى أن العقوبات الأمريكية المستمرة قد نجحت في تحقيق أغراضها.

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وأضاف أن العقوبات أدت إلى تراجع الدخل المالي الإيراني واضطرت طهران إلى تخفيض ميزانيتها العسكرية بنسبة 29%، كما أبلغت حلفاءها من الحوثيين والميليشيات الشيعية أنها لن تكون قادرة على إمدادهم بالقدر ذاته من الأموال.

وأشار هوك إلى أن إيران كانت تؤمن 70% من ميزانية حزب الله اللبناني، وهو ما يقدر بحوالي 700 مليون دولار سنويًا، موضحًا أن حزب الله يعاني الآن من تراجع التمويل الإيراني، لذلك أطلق حملة تبرعات في لبنان لتمويل عملياته من أجل تعويض نقص الأموال.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت أمس الأربعاء، عقوبات جديدة على كيانات وأشخاص مرتبطة بإيران، شملت كيانًا وشخصيتين إيرانيتين.

كما طالبت وزارة الخارجية الأمريكية -أمس الأربعاء- إيران، بوقف نشاطاتها الإرهابية والخبيثة المزعزعة للاستقرار.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، إن حلفاء الولايات المتحدة على وفاق معها فيما يتعلق بضرورة وقف طهران نشاطاتها الخبيثة.