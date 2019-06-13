بالصور.. إصابة شخص في حريق مستودع مفروشات بالدمام

أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، إخماد حريق اندلع في مستودع مفروشات بمدينة الدمام؛ ما أسفر عن إصابة شخص.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن «الدفاع المدني» اطلعت عليه «عاجل»: «أخمد مدني الدمام حريقًا اندلع في مستودع للمفروشات نتج عنه إصابة شخص تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج».

ونشر الحساب الرسمي للدفاع المدني بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورًا للحادثة، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل.

وكانت «الدفاع المدني» قد أعلنت أمس الأربعاء، أن فرقها بمدينة بريدة باشرت عددًا من حوادث الحريق في مواقع مختلفة؛ حيث تلقى مركز القيادة والسيطرة بمدني بريدة بلاغًا عن حادث احتراق جزء من ملحق بمنزل يقع بحي الإسكان، نتج عنه إصابة ستيني بحالة إغماء تم نقله لتلقي العلاج اللازم، وبلاغًا عن حادث حريق بمجموعة مخلفات بسطح مجمع سكني يقع بحي الريان، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق.