«الأرصاد» تُنبِّه إلى رياح ترابية في نجران وأمطار رعدية في الباحة

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى نشاط في الرياح السطحية مثير للأتربة، يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، يستمر حتى الساعة الـ11 من مساء اليوم الخميس.

ودعت مديرية الدفاع المدني في نجران، بحسب وكالة الأنباء السعودية، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، وخاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

يأتي هذا فيما نبَّهت الهيئة إلى هطول أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة ومحافظات العقيق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والقرى وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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وسبق أن أصدرت هيئة الأرصاد تقريرًا بشأن طقس اليوم الخميس، توقعت فيه أن يشهد شرق المملكة ووسطها طقسًا حارًّا إلى شديد الحرارة، وأشارت إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، وعلى منطقتي «الشرقية والرياض»، حتى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

في سياق متصل، توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، في وقتٍ سابق من اليوم الخميس، أنَّ موجة الحر التي تشمل معظم مناطق المملكة، ستنكسر خلال الأيام السبعة المقبلة.

وأوضح الحربي أن موجة هوائية معتدلة تكسر -خلال الأيام السبعة المقبلة- شدة الحر على أغلب مناطق المملكة، وأن أجواء شبه شتوية ليلًا على شمال المملكة، ستسببها منخفضات جوية شرق البحر المتوسط مصحوبة بكتل باردة.