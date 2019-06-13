«ساما»: للبنوك تمديد ساعات العمل في أماكن الحجاج

أتاحت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اليوم الخميس، للبنوك، تمديد ساعات العمل في فروعها الواقعة في أماكن تجمع الحجاج.

وأوضحت (ساما) في بيان لها نشرته بموقعها الإلكتروني، أنها وجهت البنوك بإتاحة تمديد ساعات عمل فروعها العاملة في المملكة الواقعة في أماكن تجمع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ، وذلك اعتباراً من 18 ذي القعدة 1440هـ حتى 14 ذي الحجة 1440هـ.

وحددت (ساما) ستة ضوابط تحكم تمديد ساعات عمل فروع البنوك والمصارف، وهي: أن يكون الفرع في أماكن تجمع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين، وألا تزيد ساعات العمل الإضافية عن أربع ساعات عمل ممتدة من ساعات العمل الرسمي، كذلك توافر عدد كافٍ من موظفي البنك خلال ساعات العمل الإضافية، على أن يتم الإعلان عن أوقات عمل الفرع عبر وسائل الإعلان المناسبة، مع التأكيد ألا يترتب على إضافة ساعات العمل الإخلال بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية، وأن يتم تزويد المؤسسة بقائمة الفروع التي سيجري تمديد ساعات عملها.

وأشارت (ساما) في تعميم موجه إلى جميع البنوك والمصارف، إلى أن القرار جاء استناداً إلى المادة (السادسة عشرة) من نظام مراقبة البنوك وإلحاقاً لتعميم المؤسسة الصادر بتاريخ 9 شوال 1427هـ في شأن تحديد مواعيد عمل فروع البنوك بالنسبة للجمهور، كما يأتي القرار في إطار سعي المؤسسة بالتعاون مع القطاع المصرفي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يخص التوسع بخدمات الحج والعمرة.