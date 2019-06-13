السعودية اليوم / تشغيل ثلاث مراكز إسعافية موسميه بمنطقة الباحة



الباحة 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

اعتمد معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، تشغيل ثلاث مراكز إسعافية موسميه بمنطقة الباحة في كلا من غابة رغدان, ومتنزه الأمير مشاري بمحافظة بني حسن, ومتنزه السكران بمحافظة بلجرشي.

وبين مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي، أنه تم إعداد خطة تشغيلية لإدارة الشؤون الإسعافية بالمنطقة لموسم الصيف وزيادة الفرق الإسعافية والتواجد بالمتنزهات ودعم المراكز الإسعافية, حيث تم تأمين عربتين كهربائية لخدمة الزوار في غابة رغدان, ومتنزه الحسام بالقيم.

وأفاد أنه تنفيذا لتعليمات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، لرفع الجاهزية لاستقبال المصطافين والزوار وتقديم الخدمة المناسبة, جرى تشغيل مركز غابة رغدان ومركز متنزه الأمير مشاري ومركز السكران الموسمية، للاستجابة للحالات الاسعافية من خلال الاتصال بعمليات الهلال الأحمر 997, أو تطبيق اسعفني للأجهزة الذكية, مشيراً إلى أن 17 مركزا إسعافيا تخدم زوار المنطقة.

وأكد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة، أن الهيئة تتواجد بالمهرجان من خلال المشاركة بإعداد من المتطوعين والمتطوعات عبر أركان توعوية وتثقيفية وتقديم الخدمة الإسعافية والمحاضرات التوعوية والدورات التدريبية في الإسعافات الأولية لأفراد المجتمع .

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12:14ت م

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