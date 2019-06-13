السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يستقبل أمين المنطقة ورؤساء البلديات ومساعديهم



سكاكا 10 شوال 1440هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، أمين المنطقة المهندس درويش بن علي الغامدي ووكلاء الأمانة ورؤساء البلديات التابعة ومساعديهم.

وتسلّم سموه تقريرًا عن إنجازات العام 1439/ 1440هـ، الذي اشتمل على مشاريع وخدمات الأمانة والبلديات التابعة، مستعرضًا سموه مع الأمين ورؤساء البلديات سير العمل فيها ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات، والعقبات التي تعترض عملهم، مؤكدًا على تطوير العمل البلدي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفق خطط التنمية المتنامية وبما يتوافق مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وشدد سموه على إعطاء المحافظات والمراكز أهمية أكثر فيما يقدم لهم من خدمات بلدية وحدائق عامة ومتنزهات, مقدمًا شكره للجميع على ما يقومون به من جهود في سبيل خدمة المنطقة وأهلها.

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12:08ت م

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