السعودية اليوم / بدء تدريب لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء بمصر



القاهرة 10 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 13 يونيو ٢٠١٩ م واس

بدأت اليوم فعاليات التدريب المشترك في مجال مكافحة الإرهاب بين عناصر من دول تجمع الساحل والصحراء، ويستمر حتى 20 يونيو الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية المصرية.

ويشارك في التدريب عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر وتوجو ضمن المجموعة الثانية، فيما كانت المجموعة الأولى للتدريب تضمنت مشاركة مصر والسودان ونيجيريا وبوركينا فاسو.

وبدأ التدريب بتنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة في التدريب، ويشمل البرنامج التدريب على أسلوب التعامل مع التهديدات الإرهابية المختلفة كالجماعات المسلحة وتحرير الرهائن، كما يهدف إلى تحقيق التجانس بين القوات الخاصة الإفريقية، وتدريب القوات على العمل كفريق واحد مع قوات الدول الصديقة والتدريب على سرعة رد الفعل تجاه المواقف التكتيكية الطارئة طبقاً لأعمال القوات على الأرض.

ويتضمن التدريب مشاركة مختلف الدول الأعضاء فى تجمع الساحل والصحراء مقسمة إلى عدة مجموعات تنفذ على مراحل زمنية مختلفة لدعم أمن واستقرار القارة الإفريقية ومواجهة التهديدات والتحديات التي تتعرض لها دول القارة.

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11:49ت م

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