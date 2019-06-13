السعودية اليوم / الأرصاد : سحب رعدية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 10 شوال 1440هـ الموافق 13 يونيو 2019م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمشيئة الله اليوم، تنبيهاً من سحب رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية مع تدني في مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, تشمل المدينة المنورة، ومحافظة العلا, ومحافظة بدر، ومحافظة العيص, ومحافظة ينبع، والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.

//انتهى//

11:47ت م

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