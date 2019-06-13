السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 100 طن من التمور هدية المملكة لموريتانيا



نواكشوط 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 100 طن من التمور هدية المملكة العربية

وتحدث مفوض الأمن الغذائي المساعد عن تعاون مثمر بين المفوضية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس مستوى علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين الموريتاني والسعودي وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون بينهما، موضحًا أن كمية التمور المستلمة بمقر المفوضية الموريتانية للأمن الغذائي اليوم سيتم توزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا في القرى والأرياف في جميع المناطق.

من جانبه أكد السفير المطيري أن الهدية المقدمة من المملكة تدخل في إطار التعاون البناء والمثمر القائم بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبًا، مضيفًا أن المملكة دأبت على تقديم مثل هذه المساعدات سنويا لعدد من البلدان الاسلامية.

// انتهى //

11:38ت م

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نواكشوط 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واسسلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 100 طن من التمور هدية المملكة العربية السعودية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نواكشوط الدكتور هزاع بن زبن المطيري ومفوض الأمن الغذائي المساعد محمد ولد محمد العيد ولد خيار.وتحدث مفوض الأمن الغذائي المساعد عن تعاون مثمر بين المفوضية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس مستوى علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين الموريتاني والسعودي وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون بينهما، موضحًا أن كمية التمور المستلمة بمقر المفوضية الموريتانية للأمن الغذائي اليوم سيتم توزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا في القرى والأرياف في جميع المناطق.من جانبه أكد السفير المطيري أن الهدية المقدمة من المملكة تدخل في إطار التعاون البناء والمثمر القائم بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبًا، مضيفًا أن المملكة دأبت على تقديم مثل هذه المساعدات سنويا لعدد من البلدان الاسلامية.// انتهى //11:38ت م0028

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