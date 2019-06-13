السعودية اليوم / الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي نائب وزير الخارجية البولندي



وارسو 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في العاصمة البولندية وارسو اليوم ، نائب وزير الخارجية في جمهورية بولندا مارتشين برزيداتش بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بولندا محمد بن حسين مدني .

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشرك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيزها.

وتناول الدكتور الربيعة مشاريع المركز وبرامجه التي غطت 44 دولة حول العالم وأسهمت في التخفيف من مصاب المحتاجين .

ونوه نائب وزير الخارجية البولندي بالدور البارز للمملكة العربية

// انتهى //

11:32ت م

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وارسو 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في العاصمة البولندية وارسو اليوم ، نائب وزير الخارجية في جمهورية بولندا مارتشين برزيداتش بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بولندا محمد بن حسين مدني .وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشرك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيزها.وتناول الدكتور الربيعة مشاريع المركز وبرامجه التي غطت 44 دولة حول العالم وأسهمت في التخفيف من مصاب المحتاجين .ونوه نائب وزير الخارجية البولندي بالدور البارز للمملكة العربية السعودية في ميدان العمل الإنساني وبالمكانة المميزة التي يحظى بها المركز بين المنظمات الدولية الإنسانية .// انتهى //11:32ت م0027

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